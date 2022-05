Premi Oscar, cambiano le regole. Fine dello streaming: ora i film devono uscire nelle sale (Di mercoledì 18 maggio 2022) Anche i Premi Oscar stanno cominciando ad abbandonare le regole decise durante la pandemia di Coronavirus. Secondo il nuovo regolamento, potranno essere giudicati solo i film che verranno trasmessi nelle sale cinematografiche. Nello specifico saranno presi in considerazione le pellicole che arriveranno nei cinema delle aree metropolitane di Los Angeles, New York, San Francisco, Chicago, Miami e Atlanta. Niente più film in streaming quindi, come succedeva da maggio 2020 quando, vista la chiusura delle sale per la pandemia, l’Academy aveva acconsentito a prendere in considerazione anche i film usciti solo sulle piattaforme digitali. L’unico vincolo era che per queste pellicole fosse previsto un lancio ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 maggio 2022) Anche istanno cominciando ad abbandonare ledecise durante la pandemia di Coronavirus. Secondo il nuovo regolamento, potranno essere giudicati solo iche verranno trasmessicinematografiche. Nello specifico saranno presi in considerazione le pellicole che arriveranno nei cinema delle aree metropolitane di Los Angeles, New York, San Francisco, Chicago, Miami e Atlanta. Niente piùinquindi, come succedeva da maggio 2020 quando, vista la chiusura delleper la pandemia, l’Academy aveva acconsentito a prendere in considerazione anche iusciti solo sulle piattaforme digitali. L’unico vincolo era che per queste pellicole fosse previsto un lancio ...

