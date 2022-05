Posti tagliati | ambulanze bloccate e fughe di cervelli | pronto soccorso italiani al collasso totale

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag — Che il nostro sistema ospedaliero, in primis le strutture dei, sia al, non è una novità. E la crisi pandemica ha solamente acuito la piaga, senza che governo e ministero della Sanità abbiano mai dimostrato, in due anni, di voler intervenire per un significativo cambio di rotta, nonostante le scene da lazzaretto delle prime ondate, 165mila morti Covid e una sanità distrutta, in balia delle liste d’attesa, causa emergenza sanitaria.bloccati, pazienti assistiti sulle autoPrendete ad esempio il caso di Roma segnalato da Today: nella giornata di lunedì 16 maggio nella Capitale sono state segnalate oltre 40con a bordo pazienti in attesa di ricovero. Mezzi in stallo, nei parcheggi degli ospedali, in ...