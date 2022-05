Peste suina | piano per Roma Entro 30 giorni l' abbattimento dei cinghiali | il focolaio non deve superare il GRA

Advertising

NicolaPorro : ?? La verità sull’embargo al gas, i tedeschi peggio dei grillini sul nucleare e le conseguenze della peste suina. Qu… - fanpage : Ultim'ora Tutta Roma ‘zona rossa' a causa della 'peste suina'. Firmata l'ordinanza - Agenzia_Ansa : Peste suina: a Roma altri 3 casi, in arrivo nuove ordinanze. Il sottosegretario alla Salute Costa: 'Entro 30 giorni… - phoenixnoita : RT @anitablanco3: LA REGIONE LAZIO AUTORIZZA L'ABBATTIMENTO DEI CINGHIALI, CONFERMANDO KE LA COMPETENZA SPETTAVA A ZINGARETTI E NON ALLA R… - zaccog : RT @InMonsterland: Ora si sono inventati la peste suina, uccideranno un sacco di animali e poi vi diranno che per ovviare dovrete mangiare… -

Altri tre casi accertati dia Roma, i cinghiali infatti sono in tutto 8. E arriva l'ordinanza del commissario: zona rossa allargata , piano per gli abbattimenti da far partire entro 30 giorni e cabina di regia ...Angela Garofalo, responsabile zootecnia del Cia - Agricoltori italiani: cosa temete maggiormente della'Il virus è letale e contagioso, se entra in un allevamento di suini si propaga velocemente: andrebbero soppressi tutti gli animali e si bloccherebbe l'export italiano'. Che significa '...Perplessità in merito alle deboli misure di contrasto alla Peste suina africana adottate nel Lazio e preoccupazione per la possibile diffusione anche in Maremma della malattia che oggi ha colpito solo ...Altri tre casi accertati di peste suina a Roma, i cinghiali infatti sono in tutto 8. E arriva l’ordinanza del commissario: zona rossa allargata, piano per gli abbattimenti da far partire ...