Non bastano le armi spedite all’Ucraina. Guerini aumenta la spesa per preparare il nostro esercito alla guerra (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sulle spese militari Lorenzo Guerini continua a tirare dritto. Ignorando i mal di pancia della maggioranza, soprattutto del Movimento Cinque Stelle, e seguendo i dettami del presidente del Consiglio, Mario Draghi. Un’azione che va nella direzione di preparazione dei militari su eventuali interventi in scenari bellici. Benché la tesi sia quella di voler mantenere la pace. Certo, nessuno dal governo ha lasciato presagire all’evoluzione di un intervento diretto, in Ucraina. Un decreto firmato da Guerini incrementa il fondo per “gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa” Ma sono un fatto gli investimenti sulla preparazione dei soldati e sul miglioramento della logistica rappresenta una tendenza consolidata. Agli atti c’è un decreto, firmato proprio da Guerini, che incrementa il fondo per “gli assetti ad alta e altissima prontezza ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sulle spese militari Lorenzocontinua a tirare dritto. Ignorando i mal di pancia della maggioranza, soprattutto del Movimento Cinque Stelle, e seguendo i dettami del presidente del Consiglio, Mario Draghi. Un’azione che va nella direzione di preparazione dei militari su eventuali interventi in scenari bellici. Benché la tesi sia quella di voler mantenere la pace. Certo, nessuno dal governo ha lasciato presagire all’evoluzione di un intervento diretto, in Ucraina. Un decreto firmato daincrementa il fondo per “gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa” Ma sono un fatto gli investimenti sulla preparazione dei soldati e sul miglioramento della logistica rappresenta una tendenza consolidata. Agli atti c’è un decreto, firmato proprio da, che incrementa il fondo per “gli assetti ad alta e altissima prontezza ...

Advertising

borghi_claudio : Mannaggia... I MEDIA ALLINEATI NON BASTANO. - Agenzia_Ansa : Francia, Marine Le Pen non si ricandiderà: 'Tre presidenziali bastano' #ANSA - roberto72764315 : RT @AuroraLittleSun: Covid, ministero Salute: 'Regioni rafforzino campagna vaccinale' Ma non vi bastano tutte queste morti improvvise? A… - caterinacorda1 : RT @AuroraLittleSun: Covid, ministero Salute: 'Regioni rafforzino campagna vaccinale' Ma non vi bastano tutte queste morti improvvise? A… - GINA32451015 : RT @SaveChildrenIT: Il loro passato non può essere cambiato, ma tu puoi fare molto per migliorare il loro futuro. Bastano €9 al mese ?? htt… -