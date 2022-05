McKennie addio? L’ultim’ora spiazza tutti i tifosi della Juventus (Di mercoledì 18 maggio 2022) Weston McKennie non sarà più un titolare della Juve che verrà, per questo rischia di perdere il posto in favore per un nuovo elemento. Quando La Juventus ha acquistato Weston McKennie dallo Schalke 04, erano in molti ad avere dei grossi dubbi sul suo possibile rendimento, ma dopo due anni di bianco nero possiamo dire che può essere una buona riserva e nulla di più, in particolar modo se si vuole tornare a essere la squadra dominatrice in Italia e magari anche in Europa, per questo motivo ci sono delle grosse idee in ballo per il futuro. Weston McKennie Juventus (Ansa Foto)Gli Stati Uniti non sono mai stati ricordati comune delle nazioni in grado di sfornare grandi campioni a livello calcistico, negli ultimi anni si può dire a tutti gli effetti che il valore è stato ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 18 maggio 2022) Westonnon sarà più un titolareJuve che verrà, per questo rischia di perdere il posto in favore per un nuovo elemento. Quando Laha acquistato Westondallo Schalke 04, erano in molti ad avere dei grossi dubbi sul suo possibile rendimento, ma dopo due anni di bianco nero possiamo dire che può essere una buona riserva e nulla di più, in particolar modo se si vuole tornare a essere la squadra dominatrice in Italia e magari anche in Europa, per questo motivo ci sono delle grosse idee in ballo per il futuro. Weston(Ansa Foto)Gli Stati Uniti non sono mai stati ricordati comune delle nazioni in grado di sfornare grandi campioni a livello calcistico, negli ultimi anni si può dire agli effetti che il valore è stato ...

