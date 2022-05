Luchè feat Marracash, online il video di Le pietre non volano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Fuori il videoclip ufficiale del singolo Le pietre non volano di Luchè feat Marracash È finalmente disponibile su Youtube il videoclip ufficiale del singolo Le pietre non volano di Luchè feat Marracash, primo brano estratto dal grande progetto discografico Dove volano le aquile uscito lo scorso aprile per Sony Music Italy/Columbia Records, in vetta alla classifica album FIMI/GfK nella settimana di release, già certificato Disco d’Oro. Il brano diventa un film estremamente d’impatto e dal carattere riflessivo. Chiave la contrapposizione tra due mondi agli antipodi, due livelli di narrazione simbolo di status sociali opposti: il ragazzo umile che sogna di partire e ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 18 maggio 2022) Fuori ilclip ufficiale del singolo LenondiÈ finalmente disponibile su Youtube ilclip ufficiale del singolo Lenondi, primo brano estratto dal grande progetto discografico Dovele aquile uscito lo scorso aprile per Sony Music Italy/Columbia Records, in vetta alla classifica album FIMI/GfK nella settimana di release, già certificato Disco d’Oro. Il brano diventa un film estremamente d’impatto e dal carattere riflessivo. Chiave la contrapposizione tra due mondi agli antipodi, due livelli di narrazione simbolo di status sociali opposti: il ragazzo umile che sogna di partire e ...

on line il videoclip del singolo LE PIETRE NON VOLANO di LUCHÈ FEAT. MARRACASH, primo brano estratto da 'DOVE VOLANO LE AQUILE'. Scritto e ideato dallo stesso LUCHÈ, diretto da Mauro Russo, LE PIETRE NON VOLANO diventa un film