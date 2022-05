Liliana Segre e Chiara Ferragni, l'invito a visitare il Memoriale della Shoah per attrarre i... (Di mercoledì 18 maggio 2022) Gli influencer hanno tanti poteri, primo tra i quali quello di attrarre persone, milioni di persone. E non solo sui social. Una delle tante dimostrazioni, quella più eclatante, fu la visita di Chiara ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 18 maggio 2022) Gli influencer hanno tanti poteri, primo tra i quali quello dipersone, milioni di persone. E non solo sui social. Una delle tante dimostrazioni, quella più eclatante, fu la visita di...

Advertising

repubblica : Liliana Segre invita Chiara Ferragni al Memoriale della Shoah: 'Il suo esempio potrebbe portare qui tanti ragazzi'… - _Anahys_ : RT @ArmoniosiAccent: Liliana Segre vorrebbe incontrare Chiara Ferragni e portarla a visitare il Memoriale della Shoah a Milano. Siamo propr… - CoeneRothMax : RT @neXtquotidiano: Liliana Segre e l’invito a Chiara Ferragni per il Memoriale della Shoah - neXtquotidiano : Liliana Segre e l’invito a Chiara Ferragni per il Memoriale della Shoah - Luce_news : Liliana Segre e Chiara Ferragni, l’invito a visitare il Memoriale della Shoah per attrarre i giovani: “Così non dim… -