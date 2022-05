“Li ho visti…” Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié | il retroscena dell’ex GF Vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 maggio 2022), è finita da settimane ma se ne parla così tanto che la rottura tra i due ex concorrenti del GF Vip 6 sembra fresca. È stato il nuotatore a lasciare la princess conosciuta dentro la Casa a fine aprile attraverso un comunicato inviato all’Ansa e diramato sui social. E lei di recente ha raccontato a Verissimo di soffrire molto per questo addio, ma di voler innanzitutto la felicità dello sportivo e ormai suo ex fidanzato. Della rotturase ne parla e ne parlano.Tra gli ultimi in ordine di tempo ad aver affrontato l’argomento Alessandro Basciano., “li ho visti prima della ...