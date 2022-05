La truffa della plastica compostabile in Italia: venduta come prodotto a impatto zero, ma poi portata in inceneritori o discariche a causa delle carenze degli impianti (Di mercoledì 18 maggio 2022) Negli ultimi anni gli scaffali dei supermercati si sono riempiti di prodotti in ‘plastica compostabile’ le cui etichette lasciano credere ai consumatori di acquistare un materiale ‘a impatto zero’, che si decompone come la buccia di una mela. Non è affatto così, tanto che nella maggior parte dei Paesi europei questi prodotti usa e getta devono essere raccolti nell’indifferenziato. Non in Italia, dove vanno conferiti nell’umido. Peccato che il 63% dell’umido finisce in impianti anaerobici che, per una serie di ragioni, difficilmente riescono a degradare la plastica compostabile, mentre il resto viene portato in siti di compostaggio dove non è detto che queste plastiche restino il tempo necessario a degradarsi. Così, molti di questi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Negli ultimi anni gli scaffali dei supermercati si sono riempiti di prodotti in ‘’ le cui etichette lasciano credere ai consumatori di acquistare un materiale ‘a’, che si decomponela buccia di una mela. Non è affatto così, tanto che nella maggior parte dei Paesi europei questi prodotti usa e getta devono essere raccolti nell’indifferenziato. Non in, dove vanno conferiti nell’umido. Peccato che il 63% dell’umido finisce inanaerobici che, per una serie di ragioni, difficilmente riescono a degradare la, mentre il resto viene portato in siti di compostaggio dove non è detto che queste plastiche restino il tempo necessario a degradarsi. Così, molti di questi ...

