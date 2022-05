La Juve ha avviato la ricostruzione per aprire un nuovo ciclo che punta sul talento verde di Vlahovic e De Ligt (Di mercoledì 18 maggio 2022) La mosse di mercato dei bianconeri dopo la stagione con zero titoli e gli addii di Chiellini e Dybala: Pogba e Di Maria i primi rinforzi per ridare qualità e leadership Leggi su lastampa (Di mercoledì 18 maggio 2022) La mosse di mercato dei bianconeri dopo la stagione con zero titoli e gli addii di Chiellini e Dybala: Pogba e Di Maria i primi rinforzi per ridare qualità e leadership

GoalItalia : Non solo Pogba: la Juve al lavoro anche per il rinnovo di Matthijs de Ligt ???? [@romeoagresti] - GavinoFranti : @Kulusecsi @Dulafive La Juve non ha mai avuto intenzione di fare una squadra di giovani anche perchè con solo giova… - StaffBauscia : Gazzetta: La Juve ha avviato la trattativa per Perisic - Melania9811 : RT @GoalItalia: Non solo Pogba: la Juve al lavoro anche per il rinnovo di Matthijs de Ligt ???? [@romeoagresti] - LucaNardo97 : RT @GoalItalia: Non solo Pogba: la Juve al lavoro anche per il rinnovo di Matthijs de Ligt ???? [@romeoagresti] -