Inter | se con Perisic sarà addio riecco Kostic E c'è anche un altro nome in agenda

capuanogio : ?? #Inter ormai rassegnata a perdere #Perisic che è a un passo dall'accettare l'offerta della #Juventus di un bienn… - FBiasin : Ad ogni sfida tra #Inter e #Juve arriva puntuale la domanda: 'Tu chi leveresti ai bianconeri?'. La risposta è semp… - FBiasin : Opinione certamente poco condivisa: l’#Inter con #Perisic è già al limite. Nel senso che 4.5 milioni per 2 anni son… - angeloinitaly : RT @fcin1908it: Le certezze della #GazzettaDelloSport #Dybala firmerà con l’Inter un quadriennale da 6 mln più ricchi bonus. Ufficialità… - tribsportblog : L'Inter, mal che vada, resterà seconda, avendo vinto Supercoppa e Coppa Italia. Il Milan, se perdesse, circostanza… -

Domenica pomeriggio al termine della sfida di San Sirol'ci sarà il rompete le righe . Il tecnico blucerchiato tornerà a casa, in Abruzzo, praticamente subito. E lì resterà in attesa di ......scudetto alla Lazio allenata da Eriksson e in cui giocava l'attuale allenatore dell', Simone Inzaghi. Fu la partita del diluvio, interrotta dall'arbitro Collina e poi ripresa dopo un'ora....L'Inter valuta le future mosse di calciomercato: il profilo nel mirino di Beppe Marotta in caso di partenza a fine stagione di Perisic ...L'Inter continua il pressing per Paulo Dybala, ma senza rinunciare a Lautaro Martinez. Ecco il piano per vederli assieme in coppia.