In Lesotho ci si uccide per la musica (Di mercoledì 18 maggio 2022) Da vent'anni gang rivali nate attorno ai gruppi di famo, il genere più popolare nel paese, si sfidano tra omicidi e vendette

