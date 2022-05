In Italia esiste ancora il lupo, ma non è più cattivo. Il primo monitoraggio nazionale (Di mercoledì 18 maggio 2022) Quanti sono i lupi in Italia? Tremila trecento: è il numero dei lupi in Italia oggi. La specie occupa stabilmente circa 41.600 km2 nelle regioni alpine e 108.500 km2 nelle regioni peninsulari, pari a poco più del 50% del territorio Italiano. Circa 950 individui vivono nelle regioni alpine, mentre sono quasi 2.400 quelli distribuiti lungo il resto della penisola. Questi in sintesi i principali risultati del primo monitoraggio nazionale del lupo realizzato da Ispra. Ammonta a 3.300 il numero dei lupi in Italia secondo il primo monitoraggio nazionale Ispra La buona notizia è che, con questi numeri, possiamo affermare che la popolazione di lupo in Italia ha decisamente ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 18 maggio 2022) Quanti sono i lupi in? Tremila trecento: è il numero dei lupi inoggi. La specie occupa stabilmente circa 41.600 km2 nelle regioni alpine e 108.500 km2 nelle regioni peninsulari, pari a poco più del 50% del territoriono. Circa 950 individui vivono nelle regioni alpine, mentre sono quasi 2.400 quelli distribuiti lungo il resto della penisola. Questi in sintesi i principali risultati deldelrealizzato da Ispra. Ammonta a 3.300 il numero dei lupi insecondo ilIspra La buona notizia è che, con questi numeri, possiamo affermare che la popolazione diinha decisamente ...

