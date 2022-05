Ilona Staller confessa: «Prima di essere Cicciolina ero Coccinella, una spia per l’Ungheria» (Di mercoledì 18 maggio 2022) Cicciolina Ilona Staller, nota ai più come Cicciolina, reduce dalla partecipazione all’Isola dei Famosi su Canale 5, racconta di quando in realtà la chiamavano Coccinella ed era una spia per l’Ungheria, il Paese dove è nata. “Non era divertente, era un pochettino pericoloso, per fortuna è finita lì. Ai tempi dovevo capire se le persone che venivano dall’Estero venivano come turisti o no. Dovevo capire perché venivano in Ungheria. Lavoravo in un hotel, facevo la cameriera” ha raccontato l’ex naufraga a Un Giorno in Pretura, la trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Francesca Fagnani su Rai Radio 1. Restia, per ovvie ragioni, a scendere troppo nei dettagli, Ilona ha rivelato che fu la direttrice dell’hotel in cui lavorava a proporle per conto di ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 18 maggio 2022), nota ai più come, reduce dalla partecipazione all’Isola dei Famosi su Canale 5, racconta di quando in realtà la chiamavanoed era unaper, il Paese dove è nata. “Non era divertente, era un pochettino pericoloso, per fortuna è finita lì. Ai tempi dovevo capire se le persone che venivano dall’Estero venivano come turisti o no. Dovevo capire perché venivano in Ungheria. Lavoravo in un hotel, facevo la cameriera” ha raccontato l’ex naufraga a Un Giorno in Pretura, la trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Francesca Fagnani su Rai Radio 1. Restia, per ovvie ragioni, a scendere troppo nei dettagli,ha rivelato che fu la direttrice dell’hotel in cui lavorava a proporle per conto di ...

