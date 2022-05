Guerra Russia-Ucraina, l’esito finale legato alla reale condizione dei due eserciti. L’analista: “Fossi russo inizierei a preoccuparmi” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Vinceranno sulla Russia, anzi no, gli ucraini soccomberanno. Parola di esperti, che al solito si dividono, ma stavolta con qualche ragione essendo il terreno accidentato e scivoloso come gli sterrati in cui da due mesi e mezzo si avventurano obici e carri armati dei due eserciti in Guerra. Come per i soldati dell’Azovstal, come in ogni conflitto si può dire, c’è un canto e controcanto di quel che succede, più ancora di quel che accadrà. L’opinione prevalente tra gli analisti e e fonti d’intelligence occidentali è che ci sia in atto una svolta a favore delle forze di Kiev che hanno recuperato terreno, non solo liberando Kharkiv ma raggiungendo addirittura il confine con la Russia, dalle parti di Ternova. Le Monde dà conto di questo dibattito sull’evoluzione del conflitto, dedicando una lunga analisi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Vinceranno sulla, anzi no, gli ucraini soccomberanno. Parola di esperti, che al solito si dividono, ma stavolta con qualche ragione essendo il terreno accidentato e scivoloso come gli sterrati in cui da due mesi e mezzo si avventurano obici e carri armati dei duein. Come per i soldati dell’Azovstal, come in ogni conflitto si può dire, c’è un canto e controcanto di quel che succede, più ancora di quel che accadrà. L’opinione prevalente tra gli analisti e e fonti d’intelligence occidentali è che ci sia in atto una svolta a favore delle forze di Kiev che hanno recuperato terreno, non solo liberando Kharkiv ma raggiungendo addirittura il confine con la, dalle parti di Ternova. Le Monde dà conto di questo dibattito sull’evoluzione del conflitto, dedicando una lunga analisi ...

Advertising

martaottaviani : Oggi su @Avvenire_Nei in #Russia economia va talmente male che i furti nei supermercati sono aumentati del 18%. Rub… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, la giovane mamma di Mariupol: “La mia foto usata per diffondere bugie sulla guerra” - martaottaviani : #McDonalds ha annunciato uscita da mercato #Russia. La decisione gli costerà 1,5 mld dollari circa. Benvenuti nella… - AAttolino : RT @LaRagione_eu: 'Non riconosceremo un singolo km quadrato di terra ucraina presa dalla #Russia. Difendiamo l’integrità territoriale dell’… - mausputnik : RT @intuslegens: La #Russia uscirà dall'#OMS. Ma non capite? La Russia non è allineata al capitalismo finanziario, che dispone dell'OMS e l… -