Giovanni Floris incalza: "Speriamo di piacervi", tagliente replica a Komov [VIDEO] (Di mercoledì 18 maggio 2022) Giovanni Floris ha incalzato Alexey Komov sulla legittimazione dell'operazione militare russa in Ucraina e scattano le polemiche. Durante l'ultima diretta di Di Martedì, Giovanni Floris ha incalzato in modo molto tagliente l'ospite russo in collegamento. Vediamo insieme che cosa è successo poche ore fa nello studio di La7. Il dibattito sui talk show politici italiani è ancora attualissimo e si discute in particolare sulla presenza degli ospiti russi nelle nostre trasmissioni. Giovanni Floris ha ospitato Tatiana Kukhareva e Alexey Komov, entrambi in collegamento dalla Russia. Lo studio si è acceso parecchie volte ieri sera, ma ...

SignorAldo : RT @La7tv: #dimartedi 'È un errore strategico drammatico', 'Addirittura diamo suggerimenti, se le tenga per lei queste cose...': Giovanni F… - GramsciAG : RT @Miti_Vigliero: La giornalista di “Sputnik” Tatiana Kukhareva, ospite di Giovanni Floris a Dimartedì su La7, genera ilarità in studio af… - Miti_Vigliero : La giornalista di “Sputnik” Tatiana Kukhareva, ospite di Giovanni Floris a Dimartedì su La7, genera ilarità in stud… - LorenzoMainieri : @diMartedi: alle 21:15 su @La7tv con Giovanni Floris - Frances00690813 : @diMartedi @ale_dibattista A Giovanni Floris i giornalisti, Generali e senatori ,che in qualche modo prendono lo st… -