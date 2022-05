Giovanni Caccamo e Ibla | omaggio a Franco Battiato e Rosa Balistreri

Leggi su quotidianodiragusa

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Sabato 21 maggio 2022 (ore 21.00) al Teatro Odeon di Canicattì andrà in scena il concerto evento “Loving Sicily” conche renderannoe acon la Sicily Simphony Orchestra diretta da Luigi Sferrazza., cantautore siciliano scoperto dae divenuto noto per aver vinto tra le nuove proposte il Festival di Sanremo 2015 e aver conquistato il podio tra i Big nel 2016, è stato una delle persone più vicine al Maestro negli ultimi 8 anni della sua vita. In questo concerto ne omaggerà l’arte con una meravigliosa orchestra di circa 40 elementi tra archi, fiati e band che renderà protagonista la musica ...