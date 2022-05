Giorgia Soleri in tv come 'fidanzata di Damiano dei Maneskin': lo sfogo dopo il programma (Di mercoledì 18 maggio 2022) Giorgia Soleri si sfoga sui social opo essere stata definita in tv ' La fidanzata di Damiano dei Maneskin '. Ad aver infastidito la ragazza è stato il sottopancia, in cui non compare il suo nome e ... Leggi su leggo (Di mercoledì 18 maggio 2022)si sfoga sui social opo essere stata definita in tv ' Ladidei'. Ad aver infastidito la ragazza è stato il sottopancia, in cui non compare il suo nome e ...

Advertising

cinematicalice : RT @andreastoolbox: #Giorgia Soleri in tv come «fidanzata di Damiano dei Maneskin»: lo sfogo dopo il programma - redazionerumors : Giorgia Soleri, la polemica contro Storie Italiane: “Non sono senza nome” Leggi l'articolo completo su… - andreastoolbox : #Giorgia Soleri in tv come «fidanzata di Damiano dei Maneskin»: lo sfogo dopo il programma - leggoit : Giorgia Soleri in tv come «fidanzata di Damiano dei Maneskin»: lo sfogo di rabbia - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Lo sfogo di Giorgia Soleri dopo il servizio di #StorieItaliane, che la definisce 'fidanzata di Damiano dei Maneskin' https://t… -