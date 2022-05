Festa a casa di Simona Ventura ma dalla finestra entra un pipistrello (Di mercoledì 18 maggio 2022) Una Festa in famiglia ieri a casa di Simona Ventura per festeggiare il più piccolo, Enea, il figlio di Sara Ventura. Le due sorelle sono molto legate e i cugini sono cresciuti insieme anche se Enea ha solo 9 anni e i figli di Simona Ventura sono ben più grandi. Tra le foto pubblicate per fare gli auguri al nipotino tanti scatti dolcissimi di Simona ed Enea ma anche gli scatti con la famiglia al completo, con i nonni, i figli e ovviamente le due sorelle Ventura e Giovanni Terzi. Carinissima anche la foto di Simona e Giovanni con Enea al mare quando era più piccolo, poi le foto con i cugini e ancora immagini di coccole al più piccolo della famiglia. Simona e Sara Ventura festeggiano ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 18 maggio 2022) Unain famiglia ieri adiper festeggiare il più piccolo, Enea, il figlio di Sara. Le due sorelle sono molto legate e i cugini sono cresciuti insieme anche se Enea ha solo 9 anni e i figli disono ben più grandi. Tra le foto pubblicate per fare gli auguri al nipotino tanti scatti dolcissimi died Enea ma anche gli scatti con la famiglia al completo, con i nonni, i figli e ovviamente le due sorellee Giovanni Terzi. Carinissima anche la foto die Giovanni con Enea al mare quando era più piccolo, poi le foto con i cugini e ancora immagini di coccole al più piccolo della famiglia.e Sarafesteggiano ...

Advertising

juventusfc : Allegri ?? «Stiamo bene. Domani è l’ultima in casa, dobbiamo onorarla al meglio, sarà la festa di @chiellini e l’ul… - hugscarmen : RT @crissxbusch: ogni festa è una tragedia comunque, io direi anche basta. rinchiudiamoli in casa e finiamola qui perché mio figlio manuel… - shecompIains : RT @crissxbusch: ogni festa è una tragedia comunque, io direi anche basta. rinchiudiamoli in casa e finiamola qui perché mio figlio manuel… - IrishFilmFesta : RT @IrlEmbRome: L'???? è terra di musica??e letteratura?? Ma sapevate che anche il nostro #cinema non è niente male???? L'@IrishFilmFesta è… - IrishFilmFesta : RT @RBcasting: Torna Irish Film Festa alla Casa del Cinema di Roma. L'edizione 2022 del festival dedicato al cinema irlandese si svolgerà i… -

Andreea Rabciuc/ Omar "Chiusa in albergo con Simone e Aurora, facevano cose che" ...campionessa di tiro a segno si sono perse le tracce all'alba del 12 marzo scorso dopo una festa in ... Io le ho detto: 'Basta ti porto a casa di mia madre'. Il giorno dopo l'ho portata al parcheggio dell'... Inter, altro che tensione scudetto: grigliata dopo l'allenamento Tensione scudetto in questa settimana lunghissima che porterà a decidere il titolo solo all'ultima giornata Macché. In casa Inter si fa festa e gruppo. Ci sono infatti da ricordare le vittorie in Supercoppa e la più recente in Coppa Italia. C'è da festeggiare la 'fine della scuola' che sta arrivando con la partita di ... Corriere dello Sport Festa a casa di Simona Ventura ma dalla finestra entra un pipistrello Una festa in famiglia ieri a casa di Simona Ventura per festeggiare il più piccolo, Enea, il figlio di Sara Ventura. Le due sorelle sono molto legate e i cugini sono cresciuti insieme anche se Enea ha ... Sabato 21 maggio a Villa San Cataldo la III^ Festa del Volontariato Organizzata dal CASB (Coordinamento delle Associazioni del comprensorio Bagherese), con il patrocinio del Comune di Bagheria e con la collaborazione del Cesvop, della Casa del Volontariato e del Centr ... ...campionessa di tiro a segno si sono perse le tracce all'alba del 12 marzo scorso dopo unain ... Io le ho detto: 'Basta ti porto adi mia madre'. Il giorno dopo l'ho portata al parcheggio dell'...Tensione scudetto in questa settimana lunghissima che porterà a decidere il titolo solo all'ultima giornata Macché. InInter si fae gruppo. Ci sono infatti da ricordare le vittorie in Supercoppa e la più recente in Coppa Italia. C'è da festeggiare la 'fine della scuola' che sta arrivando con la partita di ... Juve-Lazio, festa Immobile a casa: il messaggio sui social Una festa in famiglia ieri a casa di Simona Ventura per festeggiare il più piccolo, Enea, il figlio di Sara Ventura. Le due sorelle sono molto legate e i cugini sono cresciuti insieme anche se Enea ha ...Organizzata dal CASB (Coordinamento delle Associazioni del comprensorio Bagherese), con il patrocinio del Comune di Bagheria e con la collaborazione del Cesvop, della Casa del Volontariato e del Centr ...