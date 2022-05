Eredità, Flavio Insinna non si trattiene: “Non sappiamo più come dirlo” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Eredità, Flavio Insinna non si trattiene e sbotta in diretta, le sue parole vengono condivise anche dal pubblico che lo appoggia con un fragoroso applauso: ma che cosa è accaduto? Non è riuscito davvero a trattenersi il padrone di casa del quiz di Rai Uno che proprio nella scorsa puntata ha detto la sua ricevendo anche il benestare del pubblico presente in studio che si è lasciato andare ad un fragoroso applauso. Il tutto è successo nel corso della diretta del pomeriggio, il suo sfogo infatti non è per niente passato inosservato e il tema del discorso è qualcosa su cui è davvero impossibile non trovarsi in accordo. Ansa“Vi prego, non sappiamo più come dirlo” ha ammesso il conduttore anche con una sorta di stanchezza e di amara convinzione che anche ... Leggi su chenews (Di mercoledì 18 maggio 2022)non sie sbotta in diretta, le sue parole vengono condivise anche dal pubblico che lo appoggia con un fragoroso applauso: ma che cosa è accaduto? Non è riuscito davvero a trattenersi il padrone di casa del quiz di Rai Uno che proprio nella scorsa puntata ha detto la sua ricevendo anche il benestare del pubblico presente in studio che si è lasciato andare ad un fragoroso applauso. Il tutto è successo nel corso della diretta del pomeriggio, il suo sfogo infatti non è per niente passato inosservato e il tema del discorso è qualcosa su cui è davvero impossibile non trovarsi in accordo. Ansa“Vi prego, nonpiù” ha ammesso il conduttore anche con una sorta di stanchezza e di amara convinzione che anche ...

Advertising

Filomen25789063 : @insinnaflavio siamo contentissimi per il campione Marcello che questa sera ha vinto la ghigliottina e stato bravis… - vincegvo : RT @clawin8: @FofoLaFortuna @vincegvo Io riesco a non far partire neppure la sigla del #Tg1 dopo l'#eredità la,la cambiando canale sui salu… - clawin8 : @FofoLaFortuna @vincegvo Io riesco a non far partire neppure la sigla del #Tg1 dopo l'#eredità la,la cambiando cana… - bubinoblog : L'EREDITÀ UNA SERA INSIEME: FLAVIO INSINNA NEL SABATO SERA DI RAI1 CON TANTI OSPITI - infoitcultura : L'Eredità, la risposta esatta è un detto che nessuno conosce: beccato Flavio Insinna -