Eintracht-Rangers: l’ex Juventus Ramsey sbaglia dal dischetto e regala l’Europa League ai tedeschi (Di mercoledì 18 maggio 2022) Errore di Aaron Ramsay durante la lotteria dei calci di rigore durante la finale di Europa League tra Rangers ed Eintracht. Il gallese ex Juventus si è infatti parare il rigore dal portiere avversario Trapp, regalando la vittoria della coppa ai tedeschi. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 maggio 2022) Errore di Aaron Ramsay durante la lotteria dei calci di rigore durante la finale di Europatraed. Il gallese exsi è infatti parare il rigore dal portiere avversario Trapp,ndo la vittoria della coppa ai. SportFace.

Advertising

DiMarzio : #UELfinal | @Eintracht, una finale per tornare a vincere dopo oltre 40 anni - SkySport : EUROPA LEAGUE LA FINALE Eintracht-Rangers Dalle 20.00 Su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K #SkySport #EuropaLeague… - Eurosport_IT : L'EINTRACHT VINCE L'EUROPA LEAGUE ???? Battuto il Rangers ai calci di rigore, decisivo l'errore di Ramsey ?????… - sixmax972 : ...te pareva che l'unico a sbagliare un rigore in una finale europea non era uno juventino? Proprio non ce la possi… - vocidicitta : Nuovo articolo: Europa League, Eintracht campione: Rangers battuti ai rigori -