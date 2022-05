Egitto: il portavoce di Sisi (volto del caso Regeni) nominato ambasciatore a Roma (Di mercoledì 18 maggio 2022) E' ancora b uio fitto sul caso Regeni - arenatosi almeno fino al prossimo autunno tra il Cairo e la Cassazione italiana - ma il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha lanciato un segnale o almeno ha fatto una nomina di rilievo: Bassam Radi, il portavoce della Presidenza, viene proposto come ambasciatore a Roma L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 18 maggio 2022) E' ancora b uio fitto sul- arenatosi almeno fino al prossimo autunno tra il Cairo e la Cassazione italiana - ma il presidente egiziano Abdel Fattah al-ha lanciato un segnale o almeno ha fatto una nomina di rilievo: Bassam Radi, ildella Presidenza, viene proposto comeL'articolo proviene da Firenze Post.

