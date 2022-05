Covid, contagi ancora in calo: nelle Marche sono meno di mille, continua a scendere l'incidenza. Zero morti, ricoveri +2/ Il trend (Di mercoledì 18 maggio 2022) ANCONA - La pandemia Coid continua, anche nelle Marche, nella sua cruva al ribasso, con tutti i principali indicatori in ribasso, anche se il numero di decessi giornalieri resta ancora alto. Ma ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 18 maggio 2022) ANCONA - La pandemia Coid, anche, nella sua cruva al ribasso, con tutti i principali indicatori in ribasso, anche se il numero di decessi giornalieri restaalto. Ma ...

Advertising

QdSit : Nella settimana dal 9 al 15 maggio si registra ancora un decremento di nuovi casi con un’incidenza pari a 17.573 (-… - AnsaRomaLazio : Covid: a Roma 2883 contagi, 16 decessi. Rapporto all'11,3% #ANSA - serenel14278447 : Covid, dalla Nord Corea a New York è impennata di contagi e maxi focolai: dobbiamo preoccuparci? - CosenzaChannel : Covid Italia, 30.408 contagi e 136 morti: bollettino del 18 maggio - ragusaoggi : Covid, in calo in Sicilia contagi e ospedalizzazioni. 16.681 le quarte dosi somministrate -