Conte: “M5s sconfitto in Senato? C’è una nuova maggioranza da Fdi a Iv. Draghi era stato avvertito: noi responsabili, altri no” (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Si è appena concluso un consiglio straordinario del M5s convocato d’urgenza: registriamo che di fatto si è formata una nuova maggioranza da FdI a Iv”. Lo ha dichiarato il leader del M5s Giuseppe Conte, al termine del consiglio nazionale straordinario del Movimento convocato dopo l’elezione di Stefania Craxi a presidente della commissione Esteri del Senato. “Draghi era stato avvertito già ieri. Spetta a lui la responsabilità tenere in piedi questa maggioranza. Oggi M5s, Pd e Leu sono stati responsabili, altri no” ha aggiunto Conte. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Si è appena concluso un consiglio straordinario del M5s convocato d’urgenza: registriamo che di fatto si è formata unada FdI a Iv”. Lo ha dichiarato il leader del M5s Giuseppe, al termine del consiglio nazionale straordinario del Movimento convocato dopo l’elezione di Stefania Craxi a presidente della commissione Esteri del. “eragià ieri. Spetta a lui latà tenere in piedi questa. Oggi M5s, Pd e Leu sono statino” ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfoglio_it : ?? Clamoroso in Senato. Stefania #Craxi eletta presidente della commissione Esteri. Clamorosa disfatta per Conte e p… - LuigiGallo15 : Strano che i giornali di area di centrosinistra di questo paese trattano Giuseppe Conte e il M5S come un bersaglio… - DantiNicola : Le parole del Commissario Timmermans smontano parte della propaganda #M5S contro il #termovalorizzatore a Roma. Res… - FrankTaricone : RT @lucadecarolis: Conte: 'Draghi era stato avvertito gia' ieri. Spetta a lui la responsabilita' di tenere in piedi questa maggioranza' #Co… - eia58 : RT @dariodangelo91: Stefania #Craxi eletta presidente commissione Esteri. Prende il posto di Vito #Petrocelli. Sconfitto Ettore Licheri, uo… -