Carnevali: 'Spero Pioli abbia paura del Sassuolo. Dal Milan zero offerte per Berardi. Scamacca come Locatelli? Se vuole restare in Italia...' (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sono giorni di grandi interviste e grandi dichiarazioni per Giovanni Carnevali. L'ad del Sassuolo ha parlato oggi in esclusiva al Corriere... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sono giorni di grandi interviste e grandi dichiarazioni per Giovanni. L'ad delha parlato oggi in esclusiva al Corriere...

Advertising

cmdotcom : #Carnevali: 'Spero #Pioli abbia paura del #Sassuolo. Dal #Milan zero offerte per #Berardi. #Scamacca come… - tuttonapoli : Sassuolo, Carnevali: 'Scamacca al Napoli? Piace a molti e spero rimanga in Italia' - BBilanShit : RT @CalcioPillole: L'intervista dell'a.d. del #Sassuolo, Carnevali al 'Corriere': 'Spero che la partita con il Milan arrivi in fretta e si… - MilanistiCltr : RT @CalcioPillole: L'intervista dell'a.d. del #Sassuolo, Carnevali al 'Corriere': 'Spero che la partita con il Milan arrivi in fretta e si… - CalcioPillole : L'intervista dell'a.d. del #Sassuolo, Carnevali al 'Corriere': 'Spero che la partita con il Milan arrivi in fretta… -