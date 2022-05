Calcio | Napoli | idea Pjanic in prestito dal Barcellona

Advertising

RepSscNapoli : Il Napoli ha le password di Osimhen: può scrivere sui social al posto suo - anperillo : 10 maggio ‘87 ???????? #Napoli #calcio #SerieA #OnThisDay #10maggio87 #Scudetto - puntomagazine : Calciomercato. Spunta Marko #Arnautovic per l’attacco del Napoli, centravanti del #Bologna autore di 14 gol in ques… - sportface2016 : #Napoli | L'idea per rinforzare il centrocampo è Miralem #Pjanic - sportli26181512 : #Interviste #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Sassuolo, Carnevali: “Scamacca al Napoli? Piace a tante big, vorrei c… -

CalcioNapoli24

...00 Empoli - Salernitana 1 - 1 18:00 Verona - Torino 0 - 1 18:00 Udinese - Spezia 2 - 3 20:45 Roma - Venezia 1 - 1 CICLISMO - GIRO D'ITALIA 13:40(153 Km)- LA LIGA 18:30 ...I turchi non lo riscatteranno, Pjanic non rientra nei piani di Xavi e per questo, secondo "Sport", ilsi sarebbe fatto avanti negli ultimi giorni per chiedere il 32enne ex Roma e Juve in ... CorSport - Non solo Scamacca, Napoli su due profili inediti in caso cessione Osimhen: la situazione E' apparso un nuovo striscione nella città di Napoli contro la società e la squadra azzurra che recita: "Mercenari, fischi virtuali...voi mai napoletani", firmato 'Vecchi Lions', gruppo ultras storico ...La rete del 2-2 firmata da Milinkovic regala alla Lazio non solo il – La fine del campionato si avvicina, mancano le ultime due sfide e poi i giochi si chiuderanno. STRAKOSHA 6: Vlahovic lo buca da po ...