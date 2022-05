Bros | Billy Eichner nel trailer della commedia romantica LGBTQ+

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Il primoufficiale dipermette al pubblico di dare un'occhiata allaUnviersal, conprotagonista. Gli Universal Studios hanno pubblicato il primodi, la nuovascritta e interpretata da. L'attore ha anche condiviso un lungo post in cui si dice molto eccitato per l'uscita del film. Mancano ancora mesi al rilascio dima da qualche ora è possibile dare un'occhiata al film grazie alufficiale. L'opera ha un importante valore simbolico, in quanto è la primagay ...