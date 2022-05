Brasile | elezioni | Bolsonaro eguaglia Lula a Rio nei sondaggi

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Crescono le intenzioni di voto per Jaira Rio de Janeiro, il secondo Stato più importante del, in vista delle presidenziali del prossimo 2 ottobre: l'attuale leader di destra, ...

Agenzia ANSA

Crescono le intenzioni di voto per Jair Bolsonaro a Rio de Janeiro, il secondo Stato più importante del Brasile, in vista delle presidenziali del prossimo 2 ottobre: l'attuale leader di destra, candidato alla rielezione, ha eguagliato il suo principale avversario, l'ex presidente di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva.