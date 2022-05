Benitez: "A Napoli migliorammo la struttura del club e sul gioco da dietro...'' (Di mercoledì 18 maggio 2022) Benitez: "A Napoli migliorammo la struttura del club, il gioco da dietro non è sempre utile, bisogna capire quando farlo" Rafa Benitez, ex allenatore, tra le altre, di Napoli e Liverpool, ha rilasciato un'intervista in Spagna aDiario AS in cui ha parlato della sua esperienza in azzurro e non solo. Queste le seu parole: "Vedo errori incredibili all’inizio che costano ai club milioni di sconfitte. E tutto perché è di moda giocare da dietro. L’esperienza e l’analisi ti fanno valutare quando devi giocare da dietro, quando devi spingere, aspettare… la chiave è sapere quali strumenti hai, quali giocatori sono ai tuoi comandi. Giocare bene significa fare del tuo meglio per vincere ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 18 maggio 2022): "Aladel, ildanon è sempre utile, bisogna capire quando farlo" Rafa, ex allenatore, tra le altre, die Liverpool, ha rilasciato un'intervista in Spagna aDiario AS in cui ha parlato della sua esperienza in azzurro e non solo. Queste le seu parole: "Vedo errori incredibili all’inizio che costano aimilioni di sconfitte. E tutto perché è di moda giocare da. L’esperienza e l’analisi ti fanno valutare quando devi giocare da, quando devi spingere, aspettare… la chiave è sapere quali strumenti hai, quali giocatori sono ai tuoi comandi. Giocare bene significa fare del tuo meglio per vincere ...

