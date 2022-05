Allerta gialla per forti temporali in arrivo nel Torinese: ecco dove (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il meteo fa scattare l'Allerta gialla nel Torinese. Dalla serata di oggi, mercoledì 18 maggio, è atteso un peggioramento del tempo a causa di un parziale cedimento del campo anticiclonico sul Nord ... Leggi su leggo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il meteo fa scattare l'nel. Dalla serata di oggi, mercoledì 18 maggio, è atteso un peggioramento del tempo a causa di un parziale cedimento del campo anticiclonico sul Nord ...

Advertising

ArpaPiemonte : Allerta gialla nel pomeriggio per rovesci e #temporali deboli o moderati con picchi localmente forti sul settore oc… - lagazzettato : Meteo Piemonte, allerta gialla per forti temporali - solops : Meteo Piemonte, allerta gialla per forti temporali sulla pianura e sulle zone pedemontane di torinese e cuneese - ValerioG_82 : RT @ArpaPiemonte: Allerta gialla nel pomeriggio per rovesci e #temporali deboli o moderati con picchi localmente forti sul settore occident… - cuneocronaca : Forti temporali e vento: allerta gialla dell'Arpa per le prossime ore anche nel Cuneese -> -