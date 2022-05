VIDEO: Salernitana e Cagliari in lotta per la salvezza, chi resterà in A? Gli scenari (Di martedì 17 maggio 2022) A una giornata dal termine del campionato Genoa e Venezia sono ormai aritmeticamente retrocesse in Serie B Leggi su mediagol (Di martedì 17 maggio 2022) A una giornata dal termine del campionato Genoa e Venezia sono ormai aritmeticamente retrocesse in Serie B

Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO: Salernitana e Cagliari in lotta per la salvezza, chi resterà in A? Gli scenari - Mediagol : VIDEO: Salernitana e Cagliari in lotta per la salvezza, chi resterà in A? Gli scenari - Vivaticket : @SerieA 2021/2022??? @OfficialUSS1919 - @Udinese_1896 Stadio Arechi - #Salerno Domenica 22 Maggio ore 21 ??? Bigli… - mimpell1959 : Salernitana.... Àbbracciamol....A ! #Salernitana @OfficialUSS1919 #SerieA # - bandismo : RT @davideromagna25: @acffiorentina Per Udinese, Salernitana e Samp però niente video. La solita mentalità piccola, piccola, piccola. Il gi… -