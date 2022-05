Ultime Notizie – “Sembra che abbiamo vinto l’oro”, il velista olimpico Tita si racconta in un libro (Di martedì 17 maggio 2022) “Mi volto e dico semplicemente a Caterina: ‘Sembra che abbiamo vinto l’oro’. E inizia un’altra storia”. La frase, ampiamente rilanciata dai media ai tempi di Tokyo 2020, descrive bene il timoniere del Nacra 17 foil azzurro Ruggero Tita, che a 21 anni dall’oro di Alessandra Sensini a Sydney 2000 ha riportato la vela italiana nell’Olimpo dello sport insieme alla fortissima prodiera Caterina Banti. Il velista racconta la sua vita sportiva in “Foil”, scritto con il giornalista specializzato Fabio Colivicchi, editore di “Saily”, per i tipi della casa editrice Nutrimenti. Cosa c’è prima di una medaglia? “La passione di un bambino per il vento e le onde -si legge nella sinossi-, gli inizi in un lago del Trentino Alto Adige, le scelte difficili e i momenti ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022) “Mi volto e dico semplicemente a Caterina: ‘che’. E inizia un’altra storia”. La frase, ampiamente rilanciata dai media ai tempi di Tokyo 2020, descrive bene il timoniere del Nacra 17 foil azzurro Ruggero, che a 21 anni daldi Alessandra Sensini a Sydney 2000 ha riportato la vela italiana nell’Olimpo dello sport insieme alla fortissima prodiera Caterina Banti. Illa sua vita sportiva in “Foil”, scritto con il giornalista specializzato Fabio Colivicchi, editore di “Saily”, per i tipi della casa editrice Nutrimenti. Cosa c’è prima di una medaglia? “La passione di un bambino per il vento e le onde -si legge nella sinossi-, gli inizi in un lago del Trentino Alto Adige, le scelte difficili e i momenti ...

