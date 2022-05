Ultime Notizie – Juve, Dybala e il messaggio ai tifosi – Video (Di martedì 17 maggio 2022) “Vi porterò sempre nel mio cuore”. Paulo Dybala dice addio ai tifosi della Juventus con un Video pubblicato sul suo profilo Instagram. Il 28enne attaccante argentino lascia la Juve dopo 7 anni: la società bianconera ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno. “Sono arrivato qui a 21 anni, come il numero che allora portavo sulle spalle. In questi anni sono cresciuto come calciatore e come uomo: sono stati anni bellissimi, pieni di gioia, di lavoro, di gol e di vittorie. Non sempre è andata come speravo o come meritavamo, ma ci siamo sempre rialzati”, dice Dybala. “Grazie a questa squadra ho tagliato traguardi davvero importanti, qui ho trovato compagni speciali, mi sono sempre sentito amato dai tifosi, dalla gente, dai bambini -aggiunge la ‘Joya’-. E ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022) “Vi porterò sempre nel mio cuore”. Paulodice addio aidellantus con unpubblicato sul suo profilo Instagram. Il 28enne attaccante argentino lascia ladopo 7 anni: la società bianconera ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno. “Sono arrivato qui a 21 anni, come il numero che allora portavo sulle spalle. In questi anni sono cresciuto come calciatore e come uomo: sono stati anni bellissimi, pieni di gioia, di lavoro, di gol e di vittorie. Non sempre è andata come speravo o come meritavamo, ma ci siamo sempre rialzati”, dice. “Grazie a questa squadra ho tagliato traguardi davvero importanti, qui ho trovato compagni speciali, mi sono sempre sentito amato dai, dalla gente, dai bambini -aggiunge la ‘Joya’-. E ...

