Ultime mercato Napoli | Ancelotti vuole un titolarissimo al Real Madrid

(Di martedì 17 maggio 2022) Ildi Carlofresco vincitore della Liga e prossimo alla finale di Champions League, pensa già alestivo. In particolare, come riportato da Marca, pare che su indicazione dii blancos abbiano messo nel mirino David Ospina. Ospina (Getty Images)Ospina al: richiesta diIl portiere colombiano è in scadenza il prossimo giugno con i partenopei e al momento la situazione rinnovo è in stand-by., dunque, che già ha allenato Ospina, vorrebbe proprio l’estremo difensore azzurro come vice di Courtois. Nelle prossime settimane con la conclusione delle varie competizioni ci saranno sicuramente ulteriori importanti aggiornamenti.