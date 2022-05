Ucraina | Kiev | “Morti 27 900 soldati russi | distrutti 1 235 tank”

(Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Ammonterebbero a 27.900 le perdite fra le fila russe dal giorno dell’attacco di Mosca all’, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 27.900 uomini, 1.235 carri armati, 3.009 mezzi corazzati, 578 sistemi d’artiglieria, 198 lanciarazzi multipli, 90 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 201 aerei, 167 elicotteri, 2.109 autoveicoli, 13 unità navali e 436 droni. 229 bambini uccisi e 423 feriti da inizio guerra – Sono 229 i bambini rimasti uccisi e 423 quelli feriti ...

Advertising

fattoquotidiano : Fronte Ucraina. Trionfo politico della band di Kiev e 11 partiti fuorilegge - amnestyitalia : Le forze russe dovranno rispondere alla giustizia per una serie di #criminidiguerra commessi nella regione a nord-o… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Nell'acciaieria Azovstal, sotto le bombe, un soldato canta 'Stefania', il brano della Kalush Orchestra ch… - ilriformista : . #Berlusconi, quasi nostalgico della storica amicizia con #Putin, sulla guerra in #Ucraina attacca #Biden e il seg… - globalistIT : -

9.50: 27.900 soldati russi uccisi dall'inizio della guerra Sono almeno 27.900 i soldati russi uccisi indall'inizio dell'invasione: lo rende noto l'esercito di. Nel suo ...In basso l', con un servizio centrato sulla crescente fiducia che spingea porsi obiettivi sempre più grandi sulle condizioni per una fine del conflitto: 'Mentre l'esercito ucraino ..."Massimo sostegno", sulla guerra, alla linea Draghi-Guerini-Di Maio e "nessuna paura" di un eventuale voto in Parlamento, perché "la discussione è sana".Guerra in Ucraina, giorno 83. Di seguito ecco tutti gli ultimi aggiornamenti. "Le azioni dei Paesi occidentali nei confronti della Russia sono una guerra, ...