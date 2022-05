Traffico di droga e armi, 30 arresti in Lombardia (Di martedì 17 maggio 2022) Trenta persone sono state arrestate dai carabinieri in varie province della Lombardia, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Monza, con accuse a vario titolo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 17 maggio 2022) Trenta persone sono state arrestate dai carabinieri in varie province della, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Monza, con accuse a vario titolo ...

Advertising

Corriere : Danielino di «Gomorra» arrestato con il padre e il fratello: gestivano il traffico di cocaina e hashish - MoltoBenone : RT @SkyTG24: Traffico di droga e armi, 30 arresti in varie province della #Lombardia - TruIeeIy : Spacciatori di #Zelensky? ?? Traffico di droga e armi, 30 arresti in Lombardia - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Traffico di droga e armi: 30 arresti in Lombardia #lombardia - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: Traffico di armi e droga in tutta la Lombardia: arrestate trenta persone - Il Giorno -