Tra debito, pandemia e geopolitica lo Sri Lanka è al tracollo (Di martedì 17 maggio 2022) Nell’isola è finito il carburante, scarseggiano cibo e medicinali. Le autorità si appellano alle due potenze regionali rivali, l’India e la Cina, oltre che al Fondo monetario internazionale, sapendo di dover accettare condizioni draconiane. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 17 maggio 2022) Nell’isola è finito il carburante, scarseggiano cibo e medicinali. Le autorità si appellano alle due potenze regionali rivali, l’India e la Cina, oltre che al Fondo monetario internazionale, sapendo di dover accettare condizioni draconiane. Leggi

Advertising

fleinaudi : Ottimo @amingardi oggi su @Corriere “La Repubblica fondata sul debito pubblico” In quanti siamo cha abbaiamo alla… - r_robertaa : tra poco avrò la mia ultima interrogazione di storia (oltre gli orali vabb) però pensare che sono passata dal risch… - Caffetributario : RT @Caffetributario: ??Lo scorso 11 maggio @EU_Commission tra cui @PaoloGentiloni (commissario per l'#economia) ha proposto un piano per fav… - thjuss : La #BCE, tra la fine del #QE e il #rialzotassi, a fronte del dilemma tra #stabilitàmonetaria e incentivi alla… - CCFCattaneo : RT @CCFCattaneo: Il “chiaro ed evidente nesso” tra deficit, debito, stampa di moneta ed inflazione. Il Giappone ancora una volta smentisce… -