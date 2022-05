Advertising

infoitinterno : Voltri piange Charaf El Hachimy, lo studente morto travolto dal treno - genovatoday : Voltri piange Charaf El Hachimy, lo studente morto travolto dal treno -

Il Secolo XIX

..."esami integrativi" non appare individuare uno specifico istituto (da ritenersi ormaidall'...di valorizzare e consentire il pieno sviluppo delle competenze e delle abilità di ciascuno,......per un minorenne che è statoda un treno. E' accaduto oggi pomeriggio, intorno alle 15,30, a Genova, nei pressi della stazione ferroviaria di Voltri. A perdere la vita è stato uno... Studente travolto da un treno a Voltri, la lettera del preside: “La morte di Charaf legata ai lavori in corso in stazione” Il dirigente dell’istituto scrive a Ferrovie, al sindaco Marco Bucci e al presidente del Municipio Ponente Claudio Chiarotti ...Poi, in un venerdì di maggio il tragico investimento: secondo alcuni pendolari Charaf avrebbe attraversato i binari per accorciare il percorso, un azzardo comune a molte persone. Per Rfi: 'Il percorso ...