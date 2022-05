Scontri al funerale, bufera su Israele ll Vaticano: violata la libertà di culto (Di martedì 17 maggio 2022) di Aldo Baquis La Santa Sede e Israele si trovano ai ferri corti in seguito all'irruzione violenta della polizia avvenuta venerdì scorso quando, nel cortile dell'Ospedale St. Joseph di Gerusalemme " ... Leggi su quotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) di Aldo Baquis La Santa Sede esi trovano ai ferri corti in seguito all'irruzione violenta della polizia avvenuta venerdì scorso quando, nel cortile dell'Ospedale St. Joseph di Gerusalemme " ...

Advertising

stebellentani : New York Times: 'Video showed Israeli police officers assaulting mourners'. Repubblica: 'tensione al funerale'. Cor… - RaiNews : La polizia israeliana apre un'inchiesta dopo l'indignazione internazionale seguita alle immagini dell'intervento de… - ardovig : RT @ROBZIK: Ieri a #Gerusalemme ancora scontri e violenze al funerale di un palestinese. Walid a-Sharif, 21 anni, è morto in ospedale per… - singerel : RT @ROBZIK: Ieri a #Gerusalemme ancora scontri e violenze al funerale di un palestinese. Walid a-Sharif, 21 anni, è morto in ospedale per… - annaturri2556 : RT @ROBZIK: Ieri a #Gerusalemme ancora scontri e violenze al funerale di un palestinese. Walid a-Sharif, 21 anni, è morto in ospedale per… -