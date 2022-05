Schizofrenia Ue L’inceneritore a Roma adesso è ecologico Timmermans appoggia Gualtieri Contro le regole comunitarie

(Di martedì 17 maggio 2022) Tassonomia verde? Abbiamo scherzato. Perlomeno a. Perlomeno quando il progetto poco “green” arriva da Robertoe a recepirlo dall’altra parte c’è il commissario europeo per il clima, Frans(nella foto). Due uomini che si conosco bene avendo frequentato a lungo corridoi e palazzi delle istituzioni europee e forse, chissà, questo ha pure inciso. Inceneritore aleFatto sta che dopo mille raccomandazioni, mille direttivi sulla tassonomia verde anche e soprattutto per attrarre i finanziamenti del Recpvery Fund, alla fine è stato proprio il vicepresidente esecutivo della Commissione europea a dare il suo personalissimo endorsement al ...

Advertising

LA NOTIZIA

Il MoVimento 5 Stelle governa con il Pd ma raccoglie firme controche il Pd vuole per Roma. "dell'"uno vale uno" grillino, ma anche dimostrazione plastica di come il Pd ...Ma il commissariamento a Gualtieri per costruirenon aiuta proprio nessuno, fa solo danni ai cittadini romani e all'ambiente. Una gestione dei rifiuti moderna ed efficace è orientata ... Schizofrenia Ue. L'inceneritore a Roma adesso è ecologico