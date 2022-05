(Di martedì 17 maggio 2022), 17 mag (Adnkronos) - "Ladeiladeiper l'incapacità di governare dei 5 stelle. Ora sedice faccio il termovalorizzatore bisogna fargli un. Non siamo per il termovalorizzatore, bisogna vere che farà il Pd". Lo ha detto Matteopresentando il suo ultimo libro.

, 17 mag " "Credo che voteremo a maggio 2023. Si può arrivare al voto fino al 28 maggio, ma ci ... Lo ha detto Matteopresentando il suo ultimo libro, 'il Mostro'.Rispetto al centrosinistra, dove a suo tempo emerse Matteo, quello che è sempre mancato è il ... Dal posizionamento internazionale all'inceneritore di, alla riforma della giustizia. Certo, ... Roma: Renzi, 'con M5s città dei lupi diventata città cinghiali, monumento a Gualtieri' (ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Non so se il Movimento Cinque Stelle arriverà alle prossime elezioni del 2023. Vediamo che fa il Pd. La leadership di Conte, che è già una antinomia, credo sia messa in ...Roma, 17 mag "Napolitano mi ha detto che non voleva Gratteri ... E' la legge". Lo ha detto Matteo Renzi, presentando il suo ultimo libro, parlando della formazione del suo governo. Pubblicità "Sia ...