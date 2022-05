Riforma pensioni 2023, ultime: Riforma Fornero va cambiata ma lasciandone le basi (Di martedì 17 maggio 2022) Come dovrebbe essere la Riforma pensioni 2023? In tanti se lo chiedono ed in tanti ‘azzardano’ proposte, alcuni suggeriscono di portare avanti la proposta Tridico che prevedrebbe una pensione in due tranche, mentre altri continuano a chiedere ai sindacati di tornare a spingere, non appena si riapriranno i tavoli di confronto col Governo, per l’uscita flessibile dai 62 anni e la quota 41. Più volte sul nostro sito é intervenuto anche l’esperto previdenziale il Dott. Claudio Maria Perfetto proponendo una proposta complementare che ha avuto moltissimo successo tra i nostri lettori, stiamo parlando dell’ipotesi di fare versare i contributi alle macchine/robot che oggi sostituiscono nelle imprese la forza lavoro dell’uomo. Questo permetterebbe ai lavoratori più anziani di poter accedere alla queiscenza qualche anno ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 17 maggio 2022) Come dovrebbe essere la? In tanti se lo chiedono ed in tanti ‘azzardano’ proposte, alcuni suggeriscono di portare avanti la proposta Tridico che prevedrebbe una pensione in due tranche, mentre altri continuano a chiedere ai sindacati di tornare a spingere, non appena si riapriranno i tavoli di confronto col Governo, per l’uscita flessibile dai 62 anni e la quota 41. Più volte sul nostro sito é intervenuto anche l’esperto previdenziale il Dott. Claudio Maria Perfetto proponendo una proposta complementare che ha avuto moltissimo successo tra i nostri lettori, stiamo parlando dell’ipotesi di fare versare i contributi alle macchine/robot che oggi sostituiscono nelle imprese la forza lavoro dell’uomo. Questo permetterebbe ai lavoratori più anziani di poter accedere alla queiscenza qualche anno ...

FnpCislLazio : La riforma delle pensioni deve prevedere una pensione contributiva di garanzia per i giovani e per le donne, che sp… - La_PekoraNera : Riforma pensioni, spinta dei sindacati per uscire a 62 anni - zazoomblog : Spinta dei sindacati per uscire a 62 anni: a che punto siamo con la riforma delle pensioni - #Spinta #sindacati… - tempoweb : Spinta dei sindacati per uscire a 62 anni: a che punto siamo con la #riforma delle #pensioni #17maggio… - dariodenni : Per la riforma delle #pensioni in Francia #macron chiama elisabeth #borne come primo ministro, ingegnera nota per l… -