Pietrasanta, calci e insulti razzisti contro un migrante: denunciati sei giovani (cinque minori). Il video dell'aggressione

Calci, pugni e insulti razziali nei confronti di un 29enne migrante del Ghana affetto da disabilità psichica, aggredito in un parco pubblico di Pietrasanta, in provincia di Lucca. È l'accusa nei confronti di sei bulli, cinque dei quali minorenni, che sono stati denunciati per lesioni aggravate dai motivi abietti e dall'odio razziale. I sei hanno ripreso l'aggressione e poi per vantarsi hanno postato il video sui social. Nel video si sentono i ragazzini chiamare il migrante 'buba' e si vedono diversi di loro picchiare il 29enne, che urla più volte per i colpi ricevuti. Altri ragazzi si rivolgono invece ai picchiatori urlando 'basta'.

