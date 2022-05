Napoli | minorenni accoltellati a Marechiaro | arrestato il figlio di un boss della camorra

Advertising

Quindicenne figlio di un boss accusato di avere ridotto in fin di vita due ragazzi poco più grandi di lui. Si terrà oggi, davanti al giudice del Tribunale deidi, l'udienza di convalida del fermo emesso nei confronti del 15enne incensurato, figlio di un elemento di spicco della criminalità organizzata, accusato dalla Squadra Mobile della ...Si terrà oggi, davanti al giudice del Tribunale deidi, l'udienza di convalida. Il fermato Il 15enne è incensurato, figlio di un elemento di spicco della criminalità organizzata. Il ...Per lo stesso reato è stata eseguita un'ulteriore ordinanza emessa dal gip presso il Tribunale per i minorenni di Napoli nei confronti di un ulteriore indagato all'epoca dei fatti minorenne.Il motivo scatenante è stato un like messo sui profili social di una ragazzina legata sentimentalmente a uno dei due ragazzi accoltellati ...