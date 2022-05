Luna Fortuna di Lorenzo Fragola e Mameli, il nuovo singolo prodotto da Takagi e Ketra (Di martedì 17 maggio 2022) Esce tra qualche giorno Luna Fortuna di Lorenzo Fragola e Mameli. Il nuovo brano sarà in radio e negli store digitali da venerdì 20 maggio, prodotto da Takagi&Ketra. Ad annunciare l’imminente rilascio del nuovo singolo sono stati gli stessi Lorenzo Fragola e Mameli. Per loro si tratta del secondo brano insieme dopo la recente pubblicazione di Attraverso disponibile dallo scorso 6 maggio. I due avevano già accennato al fatto che Attraverso sarebbe stato solo il primo di una serie di progetti insieme. Così, neanche due settimane dopo l’uscita del primo singolo in featuring, arriva la conferma di un altro brano inedito, in ... Leggi su optimagazine (Di martedì 17 maggio 2022) Esce tra qualche giornodi. Ilbrano sarà in radio e negli store digitali da venerdì 20 maggio,da. Ad annunciare l’imminente rilascio delsono stati gli stessi. Per loro si tratta del secondo brano insieme dopo la recente pubblicazione di Attraverso disponibile dallo scorso 6 maggio. I due avevano già accennato al fatto che Attraverso sarebbe stato solo il primo di una serie di progetti insieme. Così, neanche due settimane dopo l’uscita del primoin featuring, arriva la conferma di un altro brano inedito, in ...

