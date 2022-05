“L’Isola dei Famosi” | Ilary Blasi cade rovinosamente in diretta

Leggi su tvzap

(Di martedì 17 maggio 2022)a terra, è successo nella puntata di ieri sera de “dei“. La conduttrice era seduta sullo sgabello e probabilmente si è sporta troppo in avanti. Laè riuscita a ripararsi con le mani e fortunatamente non ci sono state conseguenze per lei. Oltre al panico, la caduta della conduttrice ha generato anche una risata generale. La stessa conduttrice ha sorriso dopo essere caduta. (Continua dopo la foto…) “dei”, il riassunto della puntata di ieri Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de “dei”, reality show condotto dain prima serata su Canale 5. L’esperienza continua ad essere ...