L’autista che rifiuta di portare in auto due razzisti, viene minacciato e poi li denuncia | VIDEO (Di martedì 17 maggio 2022) Ha rinunciato ai soldi di una corsa, a quei chilometri percorsi per andare a prelevare quei clienti che poi ha fatto scendere dal suo mezzo per via di quelle espressioni figlie di un razzismo congenito nel loro DNA. Questa storia arriva dalla Pennsylvania, dalla città Catasauqua, dove L’autista James Bode ha deciso di compiere un gesto che ha intaccato il suo portafoglio, ma non la sua etica e la sua morale. Il tutto è stato immortalato dalla telecamera di sicurezza installata sulla sua automobile. James Bode, L’autista che si rifiuta di portare due razzisti Il tutto è avvenuto qualche sera fa. James Bode aveva ricevuto la prenotazione di una corsa da tal “Jackie”. Arrivato sul posto, la donna (che era in compagnia di un uomo, probabilmente suo marito) apre lo sportello posteriore e ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Ha rinunciato ai soldi di una corsa, a quei chilometri percorsi per andare a prelevare quei clienti che poi ha fatto scendere dal suo mezzo per via di quelle espressioni figlie di un razzismo congenito nel loro DNA. Questa storia arriva dalla Pennsylvania, dalla città Catasauqua, doveJames Bode ha deciso di compiere un gesto che ha intaccato il suo portafoglio, ma non la sua etica e la sua morale. Il tutto è stato immortalato dalla telecamera di sicurezza installata sulla suamobile. James Bode,che sididueIl tutto è avvenuto qualche sera fa. James Bode aveva ricevuto la prenotazione di una corsa da tal “Jackie”. Arrivato sul posto, la donna (che era in compagnia di un uomo, probabilmente suo marito) apre lo sportello posteriore e ...

