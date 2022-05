La Regione Campania cerca “esaminatori di odori” (Di martedì 17 maggio 2022) Lì, dove c’è quella “terra dei fuochi” che mortifica le bellezze ambientali della Campania. Proprio lì la Regione ha deciso di aprire un bando (attraverso l’ARPA, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) per la creazione di un elenco di “esaminatori di odori”. Sì, come gli “assaggiatori”, le persone che avranno i requisiti previsti dai rigidi paletti inseriti nel documento ufficiale saranno ingaggiati (ma non si tratta di un lavoro a tempo pieno) per annusare e rivelare eventuali miasmi. E il loro “lavoro” sarà di supporto alle indagini investigative per la rilevazione di alcuni siti di rifiuti gettati illegalmente nelle campagne campane. esaminatori di odori, lo strano bando della Regione Campania Una storia che sembra essere di fantasia, ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Lì, dove c’è quella “terra dei fuochi” che mortifica le bellezze ambientali della. Proprio lì laha deciso di aprire un bando (attraverso l’ARPA, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) per la creazione di un elenco di “di”. Sì, come gli “assaggiatori”, le persone che avranno i requisiti previsti dai rigidi paletti inseriti nel documento ufficiale saranno ingaggiati (ma non si tratta di un lavoro a tempo pieno) per annusare e rivelare eventuali miasmi. E il loro “lavoro” sarà di supporto alle indagini investigative per la rilevazione di alcuni siti di rifiuti gettati illegalmente nelle campagne campane.di, lo strano bando dellaUna storia che sembra essere di fantasia, ...

