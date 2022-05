La Lazio vola In Europa League (Di martedì 17 maggio 2022) La Lazio vola per la sesta volta di seguito in Europa. Milinkovic agguanta al 95' la Juve con un gol da fenomeno e il pareggio certifica l'ingresso dei biancocelesti nella fase a gironi della seconda coppa continentale. Segnano Vlahovic e Morata nel primo tempo, autorete di Alex Sandro all'inizio della ripresa poi la perla del serbo che realizza da posizione quasi impossibile all'ultimo assalto. Lazio fortunata perché pur avendo dominato la partita, ha confermato i suoi limiti offensivi quando manca Immobile e difensivi a livello strutturale. Juve col 4-2-3-1, c'è il giovane Miretti con Locatelli in mezzo, mentre dietro Vlahovic agiscono Bernardeschi, Dybala e Morata per una formula molto offensiva. Sull'altro fronte, a sorpresa, gioca Cabral finora ignorato da Sarri nel ruolo di Immobile con Felipe Anderson e Zaccagni ... Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022) Laper la sesta volta di seguito in. Milinkovic agguanta al 95' la Juve con un gol da fenomeno e il pareggio certifica l'ingresso dei biancocelesti nella fase a gironi della seconda coppa continentale. Segnano Vlahovic e Morata nel primo tempo, autorete di Alex Sandro all'inizio della ripresa poi la perla del serbo che realizza da posizione quasi impossibile all'ultimo assalto.fortunata perché pur avendo dominato la partita, ha confermato i suoi limiti offensivi quando manca Immobile e difensivi a livello strutturale. Juve col 4-2-3-1, c'è il giovane Miretti con Locatelli in mezzo, mentre dietro Vlahovic agiscono Bernardeschi, Dybala e Morata per una formula molto offensiva. Sull'altro fronte, a sorpresa, gioca Cabral finora ignorato da Sarri nel ruolo di Immobile con Felipe Anderson e Zaccagni ...

