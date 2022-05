Il finale di The Good Doctor 5 sconvolge i fan, ci sarà un’altra morte eccellente? (Di martedì 17 maggio 2022) Il finale di The Good Doctor 5 è finalmente andato in onda negli Usa ma non sono mancati i colpi di scena che lasceranno tutti con il fiato sospeso fino alla prossima stagione tv. Chi segue la serie con Freddie Highmore sa bene che si tornerà tra le corsie del San Jose St. Bonaventure Hospital per una sesta stagione ma molti non si aspettavano i colpi di scena e le questioni rimaste in sospeso nell’ultimo episodio della sesta andato in onda qualche ora fa negli Usa. ATTENZIONE SPOILER! Nel finale di The Good Doctor 5 è finalmente andato in scena l’atteso matrimonio di Shaun e Lea. I due si sono ritrovati finalmente all’altare pronti a dirsi sì e poi a cena con i loro cari e, soprattutto, il Dr Glassman che ha dedicato loro uno struggente brindisi in cui ha messo insieme quello ... Leggi su optimagazine (Di martedì 17 maggio 2022) Ildi The5 è finalmente andato in onda negli Usa ma non sono mancati i colpi di scena che lasceranno tutti con il fiato sospeso fino alla prossima stagione tv. Chi segue la serie con Freddie Highmore sa bene che si tornerà tra le corsie del San Jose St. Bonaventure Hospital per una sesta stagione ma molti non si aspettavano i colpi di scena e le questioni rimaste in sospeso nell’ultimo episodio della sesta andato in onda qualche ora fa negli Usa. ATTENZIONE SPOILER! Neldi The5 è finalmente andato in scena l’atteso matrimonio di Shaun e Lea. I due si sono ritrovati finalmente all’altare pronti a dirsi sì e poi a cena con i loro cari e, soprattutto, il Dr Glassman che ha dedicato loro uno struggente brindisi in cui ha messo insieme quello ...

